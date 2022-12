Nokia X20 En X10 Ontvangen Nu Android 13-update

We hebben er lang op moeten wachten, maar Nokia is eindelijk begonnen met de uitrol van Android 13. De update komt als eerste binnen op de Nokia X20 en de Nokia X10.

De Android 13-update is in Europa aangekomen op de Nokia X20 en de Nokia X10. De update brengt verschillende aanpassingen met zich mee. Zo krijgen gebruikers onder andere een uitgebreider kleurenpalet voor het Material You-design, meer privacy-opties en de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken. Ook installeert de update de beveiligingspatch van november 2022, waardoor de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Je ontvangt een notificatie op jouw Nokia X20 en Nokia X10 zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Het kan een aantal dagen duren voordat iedereen de update heeft ontvangen, omdat updates in fasen worden uitgerold.

via [droidapp]