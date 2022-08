OnePlus Teaset Opvouwbare Smartphone

Na een week waarin verschillende nieuwe opvouwbare smartphones zijn geïntroduceerd, deelt OnePlus nu een teaser voor een opvouwbare smartphone. De CEO van OnePlus deelde namelijk foto’s van een scharnier voor een vouwbaar toestel.

OnePlus CEO Pete Lau deelde op Twitter de onderstaande foto’s en plaatste daarbij de tekst “wat denk je dat dit is?“. We zien duidelijk een scharnier die gebruikt kan worden voor een opvouwbare smartphone. De timing is een andere hint, want Samsung, Motorola en Xiaomi hebben afgelopen week allemaal hun nieuwste opvouwbare smartphones aangekondigd. De scharnier op de foto’s lijkt te groot voor een smartphone zoals de Galaxy Z Flip 4 of Motorola Razr 2022. Daarom verwachten we dat OnePlus werkt aan een smartphone zoals de Galaxy Z Fold 4.

Zusterbedrijf OPPO heeft eerder al een opvouwbare smartphone uitgebracht onder de naam Find N. Ook heeft OPPO al verschillende namen vastgelegd voor dergelijke toestellen, waaronder Find N Fold, Find N Flip, Find N U, Find N Z, Find N Pocket en Find N Roller. OPPO lijkt dus grote plannen te hebben op het gebied van opvouwbare smartphones. Volgens de geruchten zal OPPO later dit jaar al meerdere opvouwbare smartphones wereldwijd uitbrengen.

