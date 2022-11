OnePlus Pad: OnePlus Introduceert In 2023 Zijn Eerste Tablet

Geruchten over een OnePlus tablet gaan al geruime tijd rond, maar volgend jaar zal de tablet daadwerkelijk op de markt verschijnen. De tablet krijgt waarschijnlijk de naam OnePlus Pad.

Max Jambor is een bekende naam in de tech-wereld en volgens hem is de eerste tablet van OnePlus inmiddels in ontwikkeling. De introductie van de OnePlus Pad zal volgend jaar plaatsvinden, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet.

Moederbedrijf Oppo heeft eerder de Oppo Pad en Oppo Pad Air aangekondigd. Het is goed mogelijk dat de OnePlus Pad veel wegheeft van deze tablets. Volgens de bekende tech-lekker Roland Quandt gaat het in ieder geval om een goedkope tablet die niet veel indruk zal maken. Hij vergelijkt de tablet met de Realme Pad.

via [droidapp]