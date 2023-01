Rabobank Storing: Internetbankieren Niet Mogelijk

Rabobank kampt sinds deze morgen met een storing, waardoor klanten niet kunnen inloggen en internetbankieren niet te gebruiken is. Rabobank werkt aan een oplossing, maar op het moment van schrijven is deze er nog niet.

Mensen klagen sinds 7:30 woensdagochtend over problemen met het inloggen bij Rabobank. Op de website allestorigen.nl stromen de klachten binnen. De oorzaak van het probleem is nog onbekend, maar Rabobank heeft wel een statement gegeven. We verwachten dat het probleem in de komende uren zal worden opgelost.

Door een technisch probleem met de Rabo-app en internetbankieren kun je momenteel problemen ervaren met inloggen. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor eventueel ongemak.