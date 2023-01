OnePlus 11 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist de OnePlus 11 aangekondigd. Net als zijn voorganger verschijnt de nieuwe vlaggenschip-smartphone eerst in China op de markt, waarna de OnePlus 11 op een later tijdstip ook voor de Europese markt gepresenteerd zal worden.

De OnePlus 11 beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 3216×1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP Sony IMX890 hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 32MP telelens met 2x optische zoom. Ook is de alert slider aan de zijkant van de smartphone weer terug van weggeweest.

De OnePlus 11 is in China vanaf 9 januari verkrijgbaar voor een vanafprijs van 3999 yuan. Dit komt omgerekend neer op zo’n 550 euro. Wanneer de OnePlus 11 in Europa verschijnt zal de prijs door importkosten en btw echter wel een stuk hoger uit uitvallen. OnePlus zal de smartphone op 7 februari voor de Europese markt introduceren.

via [tweakers]