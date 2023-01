“Google Pixel 7a Nu Al Te Zien In Hands-on Video”

De officiële introductie van de Google Pixel 7a zal waarschijnlijk pas over een aantal maanden plaatsvinden, maar op het internet is nu een hands-on video opgedoken waarin de Pixel 7a al te zien zou zijn. We zien een donkergrijs exemplaar met opnieuw de opvallende langwerpige camera-module.

De Google Pixel 7a in de hands-on video lijkt exact hetzelfde als de Pixel 7a die eerder op gelekte renders te zien was. De smartphone in de hands-on video heeft een donkergrijze behuizing en een langwerpige camerabalk met daarin een dubbele rear-camera. Waarschijnlijk heeft de Pixel 7a dezelfde camera’s als de reguliere Pixel 7. De behuizing zou zijn gemaakt van plastic en heeft een glanzende afwerking.

In de hands-on zien we verder de volumeknoppen en aan- / uitknop aan de rechterzijde van de smartphone en de USB-C poort aan de onderkant. De software maakt verder duidelijk dat het scherm een 90Hz verversingssnelheid heeft. Dat is een verbetering ten opzichte van het 60Hz-scherm van de Pixel 6a. Volgens de geruchten krijgt de Pixel 7a verder een Tensor 2-processor en ondersteunen voor draadloos opladen.

Pixel 7a hands on by a Vietnamese person on Facebook, can confirm 90Hz is therehttps://t.co/YhuCl7kfpe pic.twitter.com/qViNpbWS1E — No name (@chunvn8888) January 3, 2023

De officiële introductie van de Pixel 7a zal waarschijnlijk in mei plaatsvinden tijdens I/O 2023. Op dit evenement krijgen we mogelijk ook de eerste opvouwbare smartphone van Google te zien.

via [androidplanet]