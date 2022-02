Rabobank En ING Kampen Met Storing

Sinds vanmorgen klagen klanten van Rabobank en ING over problemen met internetbankieren. Bij een groot aantal klanten lukt het onder andere niet om in te loggen in de mobiele app van de banken.

Op de website Allestoringen.nl en via Twitter stromen klachten binnen over het niet werken van internetbankieren via ING en Rabobank. Al sinds 6.30 uur melden klanten van Rabobank over foutmeldingen die ze zien bij het internetbankieren. Ongeveer anderhalf uur later verschenen dezelfde problemen bij ING.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de storingen. Ook weten we nog niet tot wanneer de problemen zullen aanhouden. Ervaren jullie momenteel problemen met internetbankieren?