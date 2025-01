Rabobank Onbereikbaar Door Storing

Rabobank kampt momenteel met een storing waardoor de website en de mobiele-app van de bank niet bereikbaar zijn. Klanten die de site bezoeken krijgen een foutmelding te zien.

Op AlleStoringen.nl stromen op dit moment duizenden klachten binnen van Rabobank-klanten die de diensten van de bank niet kunnen bereiken. Zowel de Android-app als de iOS-app van Rabobank tonen een (999) systeemfout. Ook de website op de desktop geeft aan dat de site tijdelijk niet bereikbaar is.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de storing en hoelang klanten nog moeten wachten voordat Rabobank weer bereikbaar is.