“Volumeknoppen Google Pixel 7 Pro Laten Spontaan Los”

Een aantal eigenaren van de nieuwe Google Pixel 7 Pro kampen met een opmerkelijk probleem. Bij deze gebruikers komen de volumeknoppen namelijk spontaan los, zonder dat de smartphone fysieke schade oploopt.

Bij een klein percentage Pixel 7 Pro-klanten blijkt de smartphone fysieke mankementen te hebben. Om onbekende redenen laten de volumeknoppen los. Zo blijkt uit meldingen op Reddit en de Google Support-pagina. Ook bij het review exemplaar van Android Central komt de volumeknop los. Het gedeelte dat loslaat is de knop waar de gebruiker op klikt dat doorgaans met een kliksysteem vastzit aan de behuizing. Onder deze knop vinden we de kleinere daadwerkelijke knoppen.

Mensen met een “defecte” Pixel 7 Pro vragen zich af of er reserve onderdelen beschikbaar zijn en of dit onder de garantie valt. Een duidelijk antwoord op deze vragen hebben we nog niet.

Het is niet voor het eerst dat de Pixel 7 Pro op deze manier in het nieuws komt. Eerder doken berichten op van Pixel 7 Pro-gebruikers waarbij het glas van de camera barstte. Ook in dit geval beweren de gebruikers dat dit spontaan gebeurde en niet door een val of iets dergelijks. Gelukkig komen beide problemen bij slechts een klein aantal gebruikers voor. Over het algemeen is de Pixel 7 Pro goed ontvangen en is het een van de betere smartphones die je momenteel kunt kopen.

via [AW]