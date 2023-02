OnePlus Komt In Het Derde Kwartaal Van Dit Jaar Met Opvouwbare Smartphones

OnePlus is van plan om in het derde kwartaal van 2023 zijn eerste opvouwbare smartphones te introduceren. Dit blijkt uit een mededeling van de fabrikant. Waarschijnlijk gaat het om twee verschillende toestellen.

OnePlus heeft afgelopen week verschillende nieuwe producten ge├»ntroduceerd, waaronder de OnePlus 11, de OnePlus Pad en de OnePlus Buds Pro 2. Tijdens deze introductie heeft de fabrikant nog een interessante mededeling gedaan. OnePlus zal in het derde kwartaal namelijk nieuwe smartphones introduceren. De fabrikant heeft geen details gegeven, maar toonde wel een afbeelding met de tekst “Coming in Q3”. We zien op de afbeelding duidelijk de contouren van een vouwbare smartphone.

Eerder schreven wij al dat OnePlus de namen OnePlus V Fold en OnePlus V Flip heeft vastgelegd. De namen doen vermoeden dat het gaat om smartphones die gaan concurreren met de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 van Samsung. Of OnePlus beide smartphones tegelijk zal introduceren is nog onduidelijk. Het is in ieder geval goed om te zien dat meer fabrikanten zich gaan richten op vouwbare smartphones. Meer concurrentie resulteert namelijk in voordeligere prijzen voor consumenten en meer innovatie.

via [droidapp]