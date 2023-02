Samsung Galaxy S23-serie Is Erg Succesvol

Samsung heeft een aantal cijfers gedeeld waaruit blijkt dat de Galaxy S23-serie erg in trek is. Nadat de fabrikant eerder al liet weten dat de smartphones het goed doen in Zuid Korea en India heeft Samsung nu cijfers gedeeld die afkomstig zijn uit Frankrijk.

Samsung Frankrijk laat weten dat de fabrikant in de periode van 2 tot 16 februari een verdubbeling van het aantal pre-orders zag ten opzichte van de Galaxy S22-serie vorig jaar. De Galaxy S23 Ultra, de krachtigste variant in de S23-serie, is verantwoordelijk voor 60 procent van de pre-orders. Daarnaast geeft de fabrikant aan dat 35 procent van de mensen die een pre-order plaatsten op de officiële Samsung website, koos voor een kleur die exclusief via de Samsung website verkrijgbaar is. Het gaat hierbij om de kleuren Sky Blue, Lime, Graphite en Red. Bij de Galaxy S23 Plus kozen 26 procent van de klanten voor een exclusieve kleur.

De grote interesse in de Samsung Galaxy S23-serie is best opvallend te noemen. Het verschil tussen de Galaxy S22 en S23 is namelijk niet erg groot. Daarnaast heeft Samsung een prijsverhoging doorgevoerd, waardoor je dit jaar zo’n 100 euro meer kwijt bent voor een Galaxy S23-toestel ten opzichte van een Galaxy S22-toestel vorig jaar. Mogelijk stappen veel mensen over van de Galaxy S21 naar de S23. Het verschil tussen deze twee smartphones is namelijk veel groter en waarschijnlijk is het 2-jarige abonnement van veel consumenten met een S21 inmiddels afgelopen.

via [droidapp]