“Pokémon GO Heeft Meer Dan 4 Miljard Dollar Opgeleverd”

Volgens het analistenbureau SensorTower heeft het snel Pokémon Go maar liefst 4.2 miljard dollar opgeleverd. Alleen in de eerste toen maanden van 2020 gaven spelers al 1 miljard dollar uit, wat 2020 het meest succesvolle jaar tot nu toe maakt.

Niantic bracht Pokémon Go in 2016 op de markt. In dat jaar leverde het spel 832 miljoen dollar op. De omzet daalde behoorlijk in 2017, maar nadat Niantic diverse nieuwe features toevoegde steeg de interesse van de spelers, samen met de omzet. Ondanks de coronacrisis leverde het spel, dat normaal bedoeld is om buiten te spelen, in 2020 al 1 miljard dollar op. Dit is te danken aan de wijzigingen die Niantic heeft doorgevoerd, die het mogelijk maken om het spel ook binnenshuis te spelen. Zo kun je nu bijvoorbeeld raids op afstand doen.

Pokémon Go heeft volgens SensorTower 600 miljoen unieke installaties. In de Verenigde Staten, Japan en Duitsland geven spelers het meeste geld uit aan het spel. Dit jaar noteerden alleen PUBG Mobile en Honor of Kings een hogere omzet dan Pokémon Go.

