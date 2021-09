Instagram Werkt Aan Nieuwe Functie “Favoriete Gebruikers”

Instagram test momenteel een nieuwe functie die je meer controle over je tijdlijn moet geven. Op de onderstaande screenshots zien we dat de functie “Favoriete gebruikers” heet. Deze functie laat, zoals de naam al doet vermoeden, berichten zien van je favoriete Instagram-accounts.

Momenteel bepaalt Instagram op basis van je gedrag wat jij als eerste te zien krijgt in je tijdlijn. Het probleem is dat posts van je vrienden en familie hierdoor soms ergens onderaan verdwijnen, wat natuurlijk niet altijd ideaal is. Uit gevonden aanwijzingen blijkt echter dat hier binnenkort mogelijk verandering in komt.

In de instellingen van Instagram komt straks waarschijnlijk een optie zichtbaar om favoriete gebruikers toe te voegen. Berichten van gebruikers die je hier invult zullen voortaan hoger in je tijdlijn verschijnen, zodat je nooit berichten mist van de favoriete Instagram-accounts. Momenteel werkt Instagram nog aan de functie en weten we nog niet wanneer de functie naar iedereen zal worden uitgerold.

#Instagram is working on "Favorites" 👀



ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

via [droidapp]