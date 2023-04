Motorola Toont Nieuwe RAZR-smartphone In Teaser-video

Geruchten over Motorola’s volgende vouwbare RAZR-smartphone zijn al regelmatig opgedoken. De fabrikant heeft nu echter zelf ook wat details vrijgegeven in de vorm van een teaser-video. Veel informatie kunnen we niet uit de teaser halen, maar het delen van een teaser is een goede indicatie dat de officiële introductie niet lang meer op zich laat wachten.

Dat Motorola werkt aan een nieuwe RAZR-smartphone is inmiddels geen nieuws meer. Sterker nog, de fabrikant werkt volgens de laatste geruchten niet aan één maar aan twee opvouwbare smartphones, waaronder de “RAZR Lite”. Naar verwachting krijgt de opvolger van de Motorola RAZR 2022 een vernieuwd design met een veel groter scherm aan de buitenkant van de behuizing. Dit scherm zou vrijwel de gehele oppervlakte in beslag nemen, waardoor de camera’s zitten verwerkt in ronde uitsparingen in dit scherm.

De korte video-teaser die Motorola gedeeld heeft kun je hier bekijken. De video speelt met het licht waardoor steeds een klein deel van de behuizing zichtbaar is. De video geeft verder geen details over de releasedatum of prijs van de Motorola RAZR 2023. Toch is de komst van de video-teaser goed nieuws, want dit betekent doorgaans dat de lancering dichtbij is. We verwachten dat Motorola de smartphone in juni zal introduceren.

via [AW]