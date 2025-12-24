Gerucht: “Samsung Werkt Aan Vouwbare Smartphone Met 4:3-scherm”

Volgens de Zuid-Koreaanse bron ETNews werkt Samsung aan een nieuwe vouwbare smartphone met een andere beeldverhouding. Het gaat om een extra breed scherm met een beeldverhouding van 4:3.

ETNews schrijft dat de smartphone beschikt over een 7,6-inch hoofdscherm. Dit is iets kleiner dan het 8-inch scherm van de Galaxy Z Fold 7. Het scherm van de “Wide Fold” zou een verhouding hebben van 4:3, terwijl het scherm van de Galaxy Z Fold 7 een beeldverhouding heeft van ongeveer 3,33:3. Het cover-scherm van de “Wide Fold” zou met een diagonaal van 5,4-inch ook wat kleiner zijn dan het cover-scherm van de Z Fold 7. Dichtgevouwen heeft de “Wide Fold” een formaat dat meer wegheeft van een paspoort dan van een reguliere smartphone.

Apple zou volgens de geruchten in 2026 ook werken aan een vouwbare smartphone met een 4:3-beeldverhouding. De “Wide Fold” van Samsung zal dus rechtstreeks concurreren met de smartphone van Apple, als de geruchten kloppen. Meer specificaties over Samsung’s nieuwe vouwbare smartphone ontbreken nog, maar wel is duidelijk dat de “Wide Fold” naast de reguliere Z Fold-lijn op de markt verschijnt en dus geen rechtstreekse opvolger is van de Z Fold 7.

via [tweakers]