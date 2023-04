Google Meet Ontvangt Ondersteuning Voor 1080p Videobellen

Google heeft een update uitgerold naar Google Meet. Deze update zorgt ervoor dat je kunt videobellen met een hogere beeldkwaliteit. De maximale resolutie is nu 1080p, oftewel Full HD. Momenteel is de hogere resolutie echter nog niet voor iedereen beschikbaar.

Google Meet heeft vanaf nu een maximale beeldkwaliteit van 1080p. Allereerst kunnen alleen Workspace-gebruikers en een deel van de Google One-abonnees videomeetings houden in een Full HD resolutie. Het is nog onduidelijk of in de toekomst alle Google Meet-gebruikers ondersteuning krijgen voor de Full HD resolutie, maar op Google’s hulppagina staat dat 1080p niet beschikbaar komt voor Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Education Standard, Nonprofits, G Suite Basic, Business en mensen met een persoonlijk Google-account.

Behoor jij tot de groep gebruikers die kunnen deelnemen aan 1080p videomeetings, dan moet je even controleren of jouw webcam 1080p ondersteuning heeft, jouw computer krachtig genoeg is en je gebruikmaakt van de webversie van Google Meet. Voordat je een meeting ingaat moet je wel handmatig aangeven dat je 1080p wil activeren. Dit doe je via het instellingenmenu of de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm.

via [AW]