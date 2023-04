Renders Tonen Moto G (2023) Van Alle Kanten

Tech-lekker @_snoopytech_ heeft op Twitter renders gedeeld waarop Motorola’s volgende Moto G-smartphone van alle kanten te zien is. Het gaat om een mid-range smartphone met een dubbele rear-camera en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Op de renders zien we de opvolger van de Moto G (2022) in twee kleuren, het gaat om een zwarte uitvoering en een grijze uitvoering. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens. Aan de onderkant vinden we een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Het scherm heeft een kin aan de onderzijde en een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

Overige specificaties hebben we nog niet, maar de Moto G (2022) beschikt over een 6,5-inch 90Hz scherm, een 5000 mAh accu en een mid-range MediaTek-processor. We verwachten dat de Moto G (2023) vergelijkbare specificaties krijgt. Het is nog onduidelijk of de Moto G (2023) ook in Nederland op de markt verschijnt. De Moto G (2022) verscheen alleen in de VS op de markt, maar de originele Moto G uit 2020 was wel in Nederland verkrijgbaar.

via [hardware.info]