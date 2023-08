Nothing Phone 1 Ontvangt Volgende Week Nothing OS 2.0-update

Nothing rolt vanaf volgende week een nieuwe en grote update uit naar de Nothing Phone 1. De update installeert Nothing OS 2.0, die verschillende nieuwe functies en verbeteringen voor de interface met zich meebrengt.

Nothing heeft in juli de Nothing Phone 2 officieel aangekondigd, maar de fabrikant is zijn eerste smartphone niet vergeten. Nothing werkt de software van de Nothing Phone 1 na het weekend namelijk bij naar Nothing OS 2.0. De nieuwe versie van de Android-schil bevat functies die we kennen van de Nothing Phone 2.

Met de installatie van Nothing OS 2.0 krijg je meer mogelijkheden voor de widgets op het startscherm en het vergrendelscherm. Ook kun je apps klonen, gebruikmaken van de nieuwe quick setting-schakelaars en het uiterlijk van app-icoontjes aanpassen. De update rolt na het weekend uit, maar een exacte datum heeft Nothing nog niet gegeven. Daarnaast rollen updates in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]