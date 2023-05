Officieel: Introductie Nieuwe Motorola Razr Op 1 Juni

Dat Motorola werkt aan een opvolger van de opvouwbare Razr wisten we al, maar wanneer de introductie van de smartphone zal plaatsvinden was nog onduidelijk. Althans, tot nu toe, want Motorola heeft nu bekendgemaakt dat de smartphone op 1 juni zal worden aangekondigd.

Geruchten over de Razr 40 en de Razr 40 Ultra duiken al een lange tijd op, maar binnenkort kunnen we eindelijk alle officiële details met jullie delen. Motorola plaatste op Twitter namelijk de onderstaande teaser voor de introductie op 1 juni. Daarnaast heeft Motorola Nederland bevestigd dat we op die dag inderdaad de nieuwe Razr-smartphone te zien krijgen.

Waarschijnlijk zal Motorola twee opvouwbare smartphones introduceren met de namen Razr 40 en Razr 40 Ultra. De Ultra-uitvoering is een vlaggenschip-smartphone met een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een extra groot coverscherm die vrijwel de gehele buitenkant in beslag neemt. De reguliere Razr 40 is een goedkopere uitvoering met minder krachtige specificaties en een heel klein coverscherm. Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje.

via [droidapp]