Netflix heeft eindelijk bekendgemaakt hoeveel kosten de streamingdienst in rekening zal brengen voor het delen van een Netflix-account in Nederland en België. Deel jij jouw account met vrienden of familie, dan moet je 3,99 euro per maand extra betalen. Voor deze prijs krijg je een aparte account met enkele beperkingen.

Maanden geleden heeft Netflix al laten weten dat het bedrijf extra kosten in rekening zal brengen voor het delen van een account buiten het huishouden. Hoeveel precies was lange tijd onduidelijk, maar via een blogpost heeft Netflix nu meer informatie vrijgegeven. In Nederland en België moet je 3,99 euro per maand extra betalen voor het gebruik van een Netflix-account op een ander adres dan waar het abonnement is afgesloten.

Met de nieuwe regeling kun je jouw Netflix-account blijven delen met familie, vrienden of collega’s, terwijl Netflix alsnog inkomsten kan genereren die ze nu mislopen. Momenteel worden accounts namelijk massaal gedeeld met mensen die niet betalen voor de dienst. Voor een buitenshuis-account betaal je 3,99 euro per maand en dit account heeft een aantal beperkingen. Zo kun je dit account maar op één apparaat tegelijk bekijken en is de offline-content ook maar beschikbaar op één account.

Voor een basis-abonnement van Netflix betaal je in Nederland 7,99 euro per maand en in België 8,99 euro per maand. Daarnaast is er nog een Standaard-abonnement waarmee je op twee schermen tegelijk in full-hd-kwaliteit kunt kijken voor 11,99 euro (NL) of 13,49 euro (BE) per maand. Als laatste kun je een Premium-abonnement afsluiten voor 15,99 euro (NL) of 17,99 euro (BE). Met dit abonnement krijg je toegang tot 4K-content en kun je op vier schermen tegelijk kijken.

via [androidplanet]