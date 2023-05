Motorola Edge 30 Ontvangt Android 13-update

Goed nieuws voor mensen met een Motorola Edge 30. Motorola is namelijk begonnen met de uitrol van Android 13 voor deze smartphone. De nieuwste versie van Android brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Nederlandse gebruikers van de Motorola Edge 30 geven aan dat ze een update naar Android 13 hebben ontvangen. Eerder rolde Motorola deze update al uit naar de Edge 20 Pro en de Edge 30 Pro. Na de installatie van Android 13 kun je gebruikmaken van verschillende nieuwe functies.

Zo krijg je toegang tot meer privacy-opties, kun je een nieuwe mediaspeler in het notificatievenster gebruiken, zijn er meer beveiligingsmaatregelen toegevoegd en kun je apps voortaan in verschillende talen gebruiken. Ook bevat Android 13 een uitgebreider kleurenpalet voor het Material You-design.

De Android 13-update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Android 13-update uitrolt naar de Edge 30 Ultra, maar waarschijnlijk zal die snel volgen.

via [droidapp]