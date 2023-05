“Volgende OnePlus-smartphone Krijgt Periscooplens”

Volgens de laatste geruchten krijgt de volgende smartphone van OnePlus een grote camera-upgrade. De smartphone krijgt volgens een bekende bron namelijk een periscooplens met zoomfunctie.

Dit beweert de bron Digital Chat Station. De bron claimt dat de volgende OnePlus-smartphone een grote camera-upgrade krijgt, waarbij vooral de zoomfunctie een serieuze verbetering moet zijn. Hiervoor gebruikt de smartphone een zogeheten periscooplens, waarmee optisch kan worden ingezoomd zonder kwaliteitsverlies. Een periscooplens kan doorgaans verder inzoomen dan een reguliere telelens. Zo kun je met de periscooplens in de Samsung Galaxy S23 Ultra tot 10x optisch inzoomen.

OnePlus zou de periscooplens nu aan het testen zijn, maar details over deze lens hebben we nog niet. De volgende high-end smartphone van OnePlus is de OnePlus Fold, maar vouwbare smartphones beschikken doorgaans niet over een periscooplens. Daarom verwachten we dat OnePlus de lens zal plaatsen in de OnePlus 12.

