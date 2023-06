Introductie Honor 90-serie Op 6 Juli

Honor zal over een aantal weken een nieuwe smartphone introduceren voor de Europese markt. Het gaat om de Honor 90-serie die op 6 juli geïntroduceerd zal worden. De presentatie zal plaatsvinden in Parijs.

De Honor 90-serie bestaat uit de reguliere Honor 90 en de Honor 90 Pro. Honor heeft deze toestellen eind mei al aangekondigd voor de Chinese markt, maar vanaf volgende maand zijn de smartphones ook in Europa verkrijgbaar. Dankzij de eerdere Chinese introductie weten we al hoe de smartphones er uit zien en over welke specificaties de toestellen beschikken.

Specificaties Honor 90 Pro

De Honor 90 Pro is de krachtigste van de twee toestellen en beschikt over een 6,78-inch OLED-scherm met een resolutie van 2700×1224 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van 1600 nits. De smartphone maakt gebruik van een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen.

In de ovalen uitsparing in het scherm vinden we een dubbele selfie-camera met een 50MP ultragroothoeklens en een dieptelens. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 200MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 32MP telelens met 2.5x optische zoom.

De reguliere Honor 90 heeft een iets kleiner 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2664×1200 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, net zoveel werkgeheugen en opslagruimte als de Pro-uitvoering, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 50MP selfie-camera in de ronde uitsparing in het scherm en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een dieptelens.

Op 6 juli komen we te weten wat voor adviesprijs de Honor 90 en 90 Pro in Europa meekrijgen.

