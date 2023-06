“Google Pixel 8 (Pro) Krijgt Een Stuk Betere Camera”

Er is informatie opgedoken over de opvolger van de Google Pixel 7 (Pro). Volgens de geruchten krijgt de Pixel 8 (Pro) een veel betere camera dan zijn voorganger. Android Authority heeft alle details van deze camera met ons gedeeld.

De Pixel 7 (Pro) heeft al een hele goede camera, maar volgens de bron doet Google er bij de Pixel 8 (Pro) nog een schepje bovenop. Zo krijgen zowel de Pixel 8 als de Pixel 8 Pro een Samsung Isocell GN2-sensor. Dit is de opvolger van de Isocell GN2-sensor die te vinden is in de Pixel 7 (Pro). De nieuwe sensor is groter en laat 35 procent meer licht binnen, wat resulteert in betere foto’s in donkere omgevingen. Ook heeft de sensor ondersteuning voor het maken van 8K-video’s, alhoewel het onduidelijk is of Google deze ondersteuning ook verwerkt in zijn software.

Daarnaast krijgt de Pro-uitvoering een sensor voor het meten van je lichaamstemperatuur en een Time of Flight-sensor, die voor verbeterde autofocus moet zorgen. Ook heeft de groothoeklens op de Pixel 8 Pro een hogere resolutie van 64MP en een nog wijdere lens. De groothoeklens op de reguliere Pixel 8 blijft hangen op 12MP en is minder wijd dan de lens op de 8 Pro. De telelens op de Google Pixel 8 Pro heeft opnieuw een 48MP resolutie en kan 5x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Deze telelens ontbreekt op de reguliere Pixel 8.

Als laatste zal Google de camera-software een upgrade geven, wat ook zal moeten bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van foto’s en video’s.

via [androidplanet]