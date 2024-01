Xiaomi Redmi Note 13-serie Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de Redmi 13-serie aangekondigd. De serie bestaat uit maar liefst vijf modellen, waarvan de Pro-modellen beschikken over een 200MP camera. Prijzen variëren van 200 euro tot 500 euro.

Xiaomi heeft tijdens een evenement in Thailand de Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13 aangekondigd. In een persbericht beschrijft het bedrijf de serie als volgt:

“Met upgrades van het camerasysteem, het ontwerp, het beeldscherm en de processor blijft de Redmi Note 13 Series de kloof dichten tussen smartphones uit het middensegment en smartphones op vlaggenschipniveau.”

Met andere woorden. Deze mid-range smartphones beschikken over features die je normaal verwacht te zien op de duurdere high-end smartphones. Zo beschikken de Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G en Redmi Note 13 Pro alle drie over een 200MP camera met optische beeldstabilisatie (OIS). Dankzij de 2x/4x lossless zoomfunctie kun je objecten dichtbij halen en tegelijkertijd een hoge kwaliteit foto behouden. De wat voordeligere Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13 maken gebruik van een 108MP hoofdlens. Naast de 200MP of 108MP hoofdlens vinden we nog een 8MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 16MP selfie-camera.

De smartphones hebben een gestroomlijnd ontwerp en zijn uitgerust met een 120Hz scherm met dunne schermranden. Het AMOLED-scherm van de Redmi Note 13 Pro+ 5G en Redmi Note 13 Pro 5G heeft een 1.5K-resolutie en een piekhelderheid van 1800 nits. Dit scherm is voorzien van Corning® Gorilla® Glass Victus® om het scherm te beschermen tegen krassen en vallen. De andere modellen hebben een FHD+ AMOLED-scherm.

De Redmi Note 13 Pro+ 5G heeft bovendien een waterdichte behuizing (IP68) tegenover de IP54-rating van de andere Redmi Note 13-modellen. Verder maakt het topmodel gebruik van een MediaTek Dimensity 7200-Ultra processor en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

De Redmi Note 13 Pro 5G is uitgerust met een Snapdragon® 7s Gen 2-processor en een 5100mAh accu. De Redmi Note 13 Pro maakt gebruik van een MediaTek Helio G99-Ultra processor en een 5000mAh accu. Deze accu heeft ondersteuning voor 67W snelladen.

De smartphones verschijnen in verschillende kleuren op de markt en zijn verkrijgbaar met verschillende hoeveelheden opslagruimte. De Redmi Note 13 Pro+ 5G krijgt een vanafprijs mee van 499,99 euro. De Note 13 Pro 5G is verkrijgbaar vanaf 399,99 euro, de Redmi 13 Pro vanaf 349,99 euro, de Redmi 13 5G vanaf 279,99 euro en als laatst is de Redmi Note 13 al verkrijgbaar vanaf 199,99 euro.