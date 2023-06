“Officiële Afbeeldingen Van OnePlus Nord 3 Gelekt”

De bekende bron WinFuture heeft beelden gedeeld van de aankomende OnePlus Nord 3. De afbeeldingen tonen de mid-range smartphone van meerdere kanten in verschillende kleuren. Ook weten we over welke specificaties de smartphone beschikt.

Op de onderstaande afbeeldingen zien we de OnePlus Nord 3 in de kleuren zwart en groen. Heel verrassend is het uiterlijk niet, want de OnePlus Nord 3 is de Europese variant van de OnePlus Ace 2V die de fabrikant eerder al in China heeft uitgebracht. Hierdoor wisten we eigenlijk al hoe de smartphone er uit komt te zien en over welke specificaties de Nord 3 beschikt.

We zien onder andere dat de bekende alert slider weer te vinden is aan de zijkant van de behuizing. Met dit schuifknopje kun je eenvoudig wisselen tussen de verschillende geluidsprofielen. Verder zien we de locaties van de aan/uit-knop, de volumeknoppen, de usb c-poort, de simkaartslot en de speaker.

De rear-camera bestaat uit twee ronde modules met daarin drie lenzen. Het scherm heeft dunne schermranden en neemt daardoor bijna de gehele voorkant in beslag.

Specificaties OnePlus Nord 3

De OnePlus Nord 3 beschikt waarschijnlijk over een 6,74-inch 120Hz AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 9000-processor met 5G-ondersteuning, tot 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een macrolens. De OnePlus Nord 3 draait op Android 13 met de OxygenOS-schil en ontvangt waarschijnlijk twee grote Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates.

De OnePlus Nord 2 en Nord 2T verschenen op de markt voor 399 euro, dus de kans is groot dat de Nord 3 dezelfde adviesprijs meekrijgt.

via [androidplanet]