Samsung Introduceert Reparatiekits Voor Smartphones

Samsung heeft in Nederland en België het Self Repair-programma gelanceerd. Via dit programma kun je online reparatiekits kopen voor smartphones en laptops van Samsung. Consumenten krijgen de keuze tussen verschillende reparatiekits.

Nadat Samsung het Self Repair-programma eerder al in andere landen introduceerde, kun je vanaf nu ook in Nederland en België reparatiekits kopen voor verschillende modellen van Samsung. Zo kun je vanaf nu reparatiekits kopen voor de smartphones in de Galaxy S20-, Galaxy S21- en Galaxy S22-series. Er zijn echter geen reparatiekits beschikbaar voor de FE-modellen in deze series. Naast deze smartphones zijn er ook reparatiekits beschikbaar voor twee laptops. Het gaat om de Galaxy Book Pro 15 en de Galaxy Book Pro 360 15.

Consumenten kunnen kiezen uit verschillende reparatiekits. Met deze reparatiekits kun je bijvoorbeeld een scherm of accu vervangen, maar ook de glazen achterkant of de USB-C poort. Je kunt ervoor kiezen om alleen de onderdelen aan te schaffen die je wilt vervangen, of je kunt kiezen voor een reparatiekit inclusief de benodigde gereedschappen en tools om de reparatie uit te kunnen voeren. In de toekomst zal Samsung het aanbod van reparatiekits steeds verder uitbreiden, zodat je ook reparaties kunt uitvoeren op andere smartphones.

