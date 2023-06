Samsung Galaxy Tab S9-serie Te Zien Op Promotie Afbeeldingen

Op 27 juli zal Samsung de Galaxy Tab S9-serie introduceren. Op het internet zijn nu echter al afbeeldingen opgedoken waarop de tablets uit deze serie goed te zien zijn. De high-end tablet-serie bestaat uit drie modellen.

De tablets in de Galaxy Tab S8-serie zijn zeer populair, met name de opvallend grote Galaxy Tab S8 Ultra, die ook hier op de redactie erg geliefd is. Het is dan ook niet gek dat veel mensen uitkijken naar de introductie van de opvolger, de Galaxy Tab S9-serie. Samsung zal de nieuwe tablets op 27 juli introduceren tijdens een Galaxy Unpacked-evenement in thuisland Zuid-Korea. Tijdens dit evenement toont het bedrijf ook de Galaxy Watch 6, de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5.

De Galaxy Tab S9, Tab S9+ en de Tab S9 Ultra zijn te zien op de boven- en onderstaande afbeeldingen. Ook zien we op een van de afbeeldingen de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Watch 6. Volgens de geruchten maken de tablets gebruik van een Snapdragon 8 Gen 2-processor. De afbeelding doet daarnaast ook vermoeden dat de tablets waterdicht zijn. De Galaxy Tab S9 Ultra heeft volgens de geruchten een 14,6-inch AMOLED-scherm en een 11,200 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Voorop vinden we een dubbele 13MP selfie-camera.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties, prijzen en overige details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]