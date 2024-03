Samsung Galaxy S20, Note 20 en A52s Ontvangen Maart-update

De beveiligingsupdate van maart 2024 staat weer klaar voor zes nieuwe Samsung-smartphones. Mensen met een Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra en Galaxy A52s kunnen allemaal de nieuwste update downloaden.

Verschillende smartphones van Samsung hebben eerder deze maand al de beveiligingspatch van maart ontvangen en nu staat de update ook klaar voor de Galaxy A52s en voor de toestellen in de Galaxy S20-serie en Note 20-serie. De update bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

Verschillende gebruikers melden dat ze de maart-update al hebben geïnstalleerd, maar het kan even duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is, want updates rollen doorgaans in fasen uit. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op je smartphone.

via [droidapp]