Dit zijn de specs van de nieuwe Samsung Galaxy S22

Je kunt de nieuwe Samsung S22 nu al ruim 2 weken in de winkel kopen en online bestellen. Wat zijn de nieuwigheden en aanpassingen precies ten opzichte van de Samsung Galaxy S21? Lees snel verder.

Nieuwste Android besturingssysteem

De nieuwe Samsung Galaxy S smartphone is er in drie modellen: de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Ze werken met de nieuwste versie van Android, Android 12 Snow Cone.

Dit besturingssysteem heeft een snellere werking, hogere energiezuinigheid, flinke upgrade in camera-scherpte en verbeterde privacy. Ook heeft Android 12 meer opties voor het aanpassen van de interface op jouw wensen.

De snelle Exynos 2200 chipset

Alle Samsung Galaxy S22-modellen beschikken over een Exynos 2200 processor. Deze chip is door Samsung zelf ontworpen en maakt de S22 razendsnel. Daarnaast ‘onthoudt’ de Exynos 2200 jouw handelingen, waardoor de smartphone sneller en doeltreffender in gebruik wordt.

Smartphone met 1TB interne opslag

De Galaxy S22 en S22 Plus zijn verkrijgbaar met een interne opslagcapaciteit van 128 GB of 256 GB. De Samsung Galaxy Ultra is er zelfs met 512 GB of 1 TB opslagruimte. Aan ruimte geen gebrek dus.

S22 Ultra’s grote scherm

De AMOLED-schermen van de S22-modellen zijn iets kleiner dan hun voorganger, maar het zijn daardoor ook handzamere toestellen. De S22 heeft een schermgrootte van 6,1 inch en de S22 Plus is iets groter met een 6,55 inch scherm. Dan de S22 Ultra: die is het grootste van deze serie met een schermgrootte van 6,8 inch. Ten opzichte van de vorige Samsung-modellen is de helderheid verbeterd.

High-res foto’s en video’s

De S22 en de S22 Plus hebben een 50 megapixel hoofdcamera. Daarnaast hebben de modellen een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens van 10 megapixel met 3x optische zoomfunctie. De selfiecamera is ook 10 megapixels bij beide telefoons.

De S22 Ultra heeft net als zijn voorganger een 108 megapixel hoofdcamera, maar een verbeterde telelens met 10x optische zoomfunctie en een uitzonderlijk scherpe 40 megapixel selfiecamera. Met deze smartphone kan je dan ook foto’s en video’s maken in zeer hoge kwaliteit. Je kunt filmen tot 8K. En de S22 over een Nightography-functies, waarmee de camera ook in het donker veel beter werkt. De cameralenzen zijn veel lichtgevoeliger dan die van de voorgangers.

Design

Het uiterlijk van Galaxy S22 is strak en verfijnd in afwerking. De S22 en S22 Plus zijn op grootte na hetzelfde: beide hebben ze drie camera’s en een polycarbonaat behuizing. De S22 Ultra is de uitblinker met een glazen achterkant en camera’s die zo in de behuizing zijn verwerkt dat ze niet uitsteken. De S22-toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder wit, zwart, rood, groen en roze.

S22 Ultra stylus

De S22 Ultra heeft in de behuizing opbergruimte voor een stylus, oftewel S pen. Deze zagen we eerder al bij de Galaxy Note-serie en maakt dus een comeback. Wil je bij de S22 en S22 Plus een stylus gebruiken, dan zul je zelf een opbergplekje moeten verzinnen.