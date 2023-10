“Samsung Galaxy S24 Te Zien Op Nieuwe Gelekte Renders”

De introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal pas begin volgend jaar plaatsvinden, maar via een doorgaans goedgeïnformeerde bron zijn nu al een aantal renders opgedoken waarop de nieuwe vlaggenschip-smartphone van alle kanten te zien is.

De onderstaande beelden zijn gemaakt door OnLeaks en gedeeld door de website Smartprix. We zien zowel de voorkant als de achterkant van de Samsung Galaxy S24. Het valt op dat de zijkanten van de smartphone plat zijn en dus niet afgerond zoals bij de Galaxy S23. De behuizing heeft een metalen frame.

Het scherm is 6,1-inch groot en de behuizing meet 147 bij 70,5 bij mm. Dit zijn vergelijkbare afmetingen als die van de Galaxy S23. Het scherm neemt de hele voorkant in beslag en heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop vinden we drie losse lenzen die gedeeltelijk uit de behuizing steken met daarnaast een led-flitser.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S24 intern over een Exynos 2400-processor, 12GB werkgeheugen, minimaal 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat waarschijnlijk uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens. De selfie-camera heeft een 12MP resolutie en de smartphone is waterdicht (IP68). De officiële introductie zal mogelijk 18 januari plaatsvinden.

