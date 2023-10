Eerste Specificaties Van Honor 100 Pro Gelekt

Op het internet zijn de eerste details van de Honor 100 Pro opgedoken. Honor zal de Honor 100 Pro naar verwachting in november officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn de eerste specificaties nu al uitgelekt.

Als we de laatste berichten mogen geloven zal Honor in november de opvolger van de Honor 90 Pro introduceren. De Honor 100 Pro zal in die maand eerst voor de Chinese markt worden gepresenteerd, maar op een later tijdstip zal ook de internationale introductie plaatsvinden.

Volgens de geruchten beschikt de Honor 100 Pro over een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een nog onbekende formaat AMOLED-scherm met een resolutie van 2700 x 1224 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Overige specificaties en een exacte releasedatum hebben we nog niet. We verwachten uiteraard meer high-end specificaties, inclusief een zeer hoge resolutie camera. De huidige Honor 90 Pro heeft namelijk een 200MP hoofdlens en een 50MP selfie-camera.

Zodra we meer details hebben over de Europese release, de overige specificaties of de adviesprijs dan zullen wij jullie opnieuw op de hoogte brengen.

