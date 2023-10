Google Pixel 8 Pro Kampt Met Roze Tekst Bij Always-on

Twee weken na de introductie van de Google Pixel 8 Pro duiken de eerste klachten op van gebruikers. De klachten gaan over het always-on scherm, waarop ineens roze of gele teksten worden weergegeven.

Op het always-on scherm van de Pixel 8 Pro worden bij sommige gebruikers teksten in roze- en geel-achtige kleuren getoond, in plaats van wit. Je kunt deze kleuren niet aanpassen en vaak hebben de teksten slechts op een deel van het scherm een andere kleur. Het gaat voornamelijk om de zijkanten en de bovenkant van het scherm.

Volgens sommige gebruikers komt het probleem alleen voor bij weinig licht. Dus bijvoorbeeld als ze hun Pixel 8 Pro ’s avonds in het donker nog even gebruiken op bed. Wanneer de smartphone in de zon licht of wanneer gebruikers het scherm op volle helderheid zetten, dan verdwijnt het probleem en worden teksten gewoon in het wit weergegeven.

Het is nog onduidelijk of het gaat om een hardware-probleem of dat het gewoon kan worden opgelost met een software-update. Ook lijkt het probleem alleen voor de komen bij de Pixel 8 Pro, niet bij de reguliere Pixel 8.

via [AW]