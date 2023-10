X (Twitter) Laat Gebruikers Voortaan Betalen Voor Plaatsen Van Tweets

X, voorheen Twitter, laat gebruikers in twee landen voortaan betalen voor het plaatsen van berichten. Gebruikers in de Filippijnen en in Nieuw-Zeeland moeten een abonnement afsluiten om tweets te kunnen plaatsen en te kunnen retweeten. Een abonnement kost minder dan 1 euro per jaar.

X schrijft dat de maatregel is genomen om de hoeveelheid bots te verminderen. Nieuwe gebruikers in de Filipijnen en in New Zeeland moeten voortaan eerst hun telefoonnummer bevestigen en vervolgens een abonnement kiezen. Doen ze dit niet dan kunnen ze het platform alleen in “read only”-modus gebruiken. Dit wil zeggen dat je alleen tweets kunt lezen en accounts kunt volgen.

Momenteel gaat het nog om een ‘Not A Bot‘ test en het is onduidelijk of X van plan is om in meer landen een abonnement te verplichten. In de Filipijnen betalen gebruikers omgerekend 0,71 euro per jaar en in New Zeeland 0,80 euro per jaar.

