SanDisk Introduceert 1,5TB MicroSD-kaart

SanDisk heeft deze week meerdere nieuwe opslagmedia aangekondigd. Een van deze producten is een 1,5TB MicroSD-kaart. De SanDisk 1,5TB Ultra microSD-UHS-I-kaart heeft tot nu toe de hoogte opslagcapaciteit van het merk. Ook is het volgens de fabrikant de snelste UHS-I-kaart ter wereld.

Moederbedrijf Western Digital geeft aan dat de nieuwe MicroSD-kaart de snelste UHS-I-kaart ter wereld is, met een overdrachtssnelheid tot 150MB/s. Deze snelheid is overigens alleen te halen in combinatie met een SanDisk MobileMate USB 3.0-microSD-kaartlezer. Bij regulier gebruik zijn snelheden tot 104MB/s mogelijk. De SanDisk 1,5TB Ultra microSD-UHS-I-kaart kost momenteel 174 euro en gebruikers ontvangen maar liefst 10 jaar garantie.

Naast de nieuwe MicroSD-kaart heeft SanDisk ook twee nieuwe USB-sticks aangekondigd. De Ultra Dual Drive Luxe en Ultra Dual Drive Go hebben beide 1TB opslagruimte. De Ultra Dual Drive Luxe was voorheen alleen in het zilver verkrijgbaar, maar de nieuwe 1TB-versie is vanaf deze winter ook in het goud te koop. De stick heeft ondersteuning voor USB 3.2 Gen 1 en kan met zowel USB-A als USB-C overweg. We verwachten een adviesprijs van 150 euro.

De Ultra Dual Drive Go-serie krijgt een 1TB-versie in de kleur zwart die een maximale leessnelheid heeft van 400MB/s. Voorheen was de Ultra Dual Drive Go alleen verkrijgbaar met maximaal 512GB opslagruimte. Een adviesprijs van de 1TB-versie hebben we nog niet.

via [tweakers]