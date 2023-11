Samsung-patent Toont Vouwbare Smartphone Met Inkeping Voor S Pen

Samsung heeft een nieuw patent vastgelegd voor een inkeping op een vouwbare smartphone. In deze inkeping kan Samsung’s S Pen-stylus worden geplaatst. De huidige Galaxy Z Fold 5 heeft al wel ondersteuning voor de S Pen, maar de smartphone heeft geen inkeping voor deze stylus.

Het is goed mogelijk dat de Galaxy Z Fold 6 een nieuw ontwerp krijgt, waarbij de behuizing is voorzien van een inkeping voor de S Pen. Dit is een feature waar actieve S Pen-gebruikers al een tijdje om vragen, maar wat bij de Galaxy Z Fold 5 nog niet het geval is. Momenteel heeft Samsung alleen het patent vastgesteld, waardoor we nog niet met zekerheid kunnen zeggen of we de inkeping al bij de Galaxy Z Fold 6 te zien krijgen of dat we misschien nog een generatie langer moeten wachten. Aangezien de lancering van de Galaxy Z Fold 6 nog ver weg is, denken we dat de kans best groot is dat de inkeping al bij dit toestel aanwezig zal zijn.

Als de Galaxy Z Fold 6 is voorzien van een inkeping voor de S Pen is de kans ook redelijk groot dat Samsung deze S Pen standaard meelevert. Dit is natuurlijk een leuke feature, maar dit kan wel resulteren in een hogere adviesprijs van de Galaxy Z Fold 6. Gebruikers van de huidige Galaxy Z Fold 5 kunnen nog zelf bepalen of ze de S Pen los willen aanschaffen. Gebruik je de S Pen niet dan betaal je hier dus ook niet voor.

via [AW]