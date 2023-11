Google Pixel Watch 3 Krijgt Mogelijk Geen Knoppen

Het design van de originele Google Pixel Watch en de nieuwere Pixel Watch 2 verschillen niet veel van elkaar, maar mogelijk zal dat bij de Watch 3 veranderen. De laatste geruchten spreken namelijk over een ontwerp zonder knoppen op de behuizing.

Volgens een bericht op Wareable geeft Google de Pixel Watch 3 een nieuw ontwerp. De website is namelijk een patent tegengekomen die een Pixel smartwatch beschrijft zonder fysieke knoppen. In plaats daarvan is de rand van de behuizing uitgerust met aanraakgevoelige sensoren die je kunt gebruiken voor de bediening. Deze sensoren ondersteunen drukken, tappen, knijpen en vegen.

Als Google inderdaad van plan is om de Google Pixel Watch 3 zonder fysieke knoppen op de markt te brengen, dan is de kans groot dat de smartwatch een nog slanker design krijgt dan zijn voorgangers. We moeten nog bijna een jaar wachten voordat Google de Pixel Watch 3 officieel zal introduceren.

via [AW]