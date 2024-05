“Adobe Stopt 4 Juni Met Photoshop Camera-app”

Adobe is van plan om te stoppen met de Photoshop Camera-app voor de mobiel. Dit blijkt uit een email die het bedrijf heeft gestuurd naar gebruikers van de app. In de mail informeert Adobe dat de app vanaf 4 juni niet meer te gebruiken is en dat de app vanaf dan niet meer te downloaden is via de Google Play Store en Apple App Store.

De Photoshop Camera-app blijft tot 4 juni werken op zowel Android als iOS, maar het is mogelijk dat de ondersteuning van sommige features al eerder verdwijnen. Op 4 juni stopt de app volledig en zijn projecten van gebruikers niet meer toegankelijk. Tweakers heeft contact opgenomen met Adobe, maar Adobe heeft niet gereageerd.

Adobe bracht Photoshop Camera in 2020 uit als gratis fotobewerkingsprogramma. De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om geautomatiseerd foto’s te bewerken met effecten en filters. Wil je foto’s blijven bewerken, dan kun je overstappen naar de Photoshop Express-app van Adobe.

