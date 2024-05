Motorola Razr 50 Opgedoken Bij Chinese Keuringsinstantie: Krijgt Groter Coverscherm

Onlangs schreven wij al dat de Motorola Razr 50 en Razr 50 Ultra een groter coverscherm krijgen dan hun voorganger. De opvouwbare smartphone is nu ook opgedoken bij de Chinese keuringsinstantie Tenaa, waar opnieuw een 3,6-inch coverscherm te zien is.

In de database van Tenaa is de Motorola Razr 50 opgedoken, inclusief beelden en specificaties. In plaats van een 1,5-inch coverscherm krijgt de Razr 50 nu een coverscherm dat maar liefst 3,6-inch groot is. Volgens Tenaa heeft dit OLED-coverscherm een resolutie van 1056×1066 pixels. Het vouwbare OLED-scherm aan de binnenkant is 6,9-inch groot en heeft een resolutie van 1080×2640 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. De accu heeft een capaciteit van 3950mAh en kan vermoedelijk met 33W snelladen.

In het coverscherm vinden we twee uitsparingen voor een dubbele rear-camera. Het gaat om een 50MP hoofdlens en een 13MP lens. De selfie-camera heeft een 32MP-resolutie. Waarschijnlijk maakt de Motorola Razr 50 verder gebruik van een MediaTek Dimensity 7300X-processor in combinatie met 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. De smartphone meet 171,3×73,9×7,2mm en weegt 188 gram.

Naast verwachting zal Motorola de Razr 50 en Razr 50 Ultra in juni officieel introduceren.

via [tweakers]