Xiaomi Introduceert Krachtige Mi Pad 5 Met 11-inch 120Hz-scherm

Xiaomi heeft tijdens een presentatie in China een nieuwe tablet aangekondigd. De Xiaomi Mi Pad 5 heeft een 11-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De tablet verschijnt in drie uitvoeringen op de markt, waaronder een Pro-uitvoering met 5G-ondersteuning.

De Xiaomi Mi Pad 5 komt in verschillende uitvoeringen op de markt. De reguliere variant heeft een Snapdragon 860-processor met 6GB Lpddr5 werkgeheugen en 128GB of 256GB UFS 3.1 opslagruimte. De Mi Pad 5 Pro heeft een Snapdragon 870-processor en de Mi Pad 5 Pro 5G heeft dezelfde processor met 5G-ondersteuning en 8GB werkgeheugen.

Het 11-inch 120Hz LCD-scherm heeft een resolutie van 2560×1600 pixels en een 16:10 beeldverhouding. Er is ondersteuning voor HDR10- en Dolby Vision en het scherm heeft een piekhelderheid van 500cd/m².

De Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G heeft een 50MP hoofdlens en een 5MP ultragroothoeklens. De Mi Pad 5 Pro heeft ook een dual-camera, maar deze bestaat uit een 13MP hoofdlens en een 5MP ultragroothoeklens. De reguliere Mi Pad 5 moet het doen met alleen de hoofdlens. De Mi Pad 5 Pro heeft een 8600mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en de reguliere Mi Pad 5 heeft een 8720mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De tablets zijn te gebruiken met een magnetisch toetsenbord en een stylus.

De Xiaomi Mi Pad 5 is op dit moment alleen in China verkrijgbaar, waar de prijzen omgerekend variëren tussen de 260 en 460 euro. Het is nog onduidelijk wanneer we de tablet in Europa kunnen verwachten.

via [tweakers]