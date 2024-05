Honor-patent Toont Vouwbare Smartphone Met Scherpe Hoeken

Honor lijkt te werken aan een nieuwe vouwbare smartphone met een clamshell design. Uit een patent van de fabrikant blijkt dat de smartphone opvallend scherpe hoeken krijgt en dat het coverscherm de gehele voorkant in beslag neemt.

De details van het patent zijn gevonden op de website van de Chinese “National Intellectual Property Administration” (CNIPA). Honor heeft het patent in 2022 al aangevraagd, maar het patent is pas deze maand goedgekeurd. Het patent toont een design waarmee Honor zich onderscheidt van de concurrentie. In plaats van ronde afwerkingen heeft Honor namelijk gekozen voor hoeken de opvallend scherp zijn.

Het patent geeft geen details weg over de specificaties van de smartphone, maar we zien wel dat het coverscherm vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt. Dit coverscherm heeft een pilvormige uitsparing, waarin Honor hoogstwaarschijnlijk een dubbele rear-camera verwerkt.

Verdere details ontbreken nog, maar volgens de geruchten verschijnt de smartphone waarschijnlijk op de markt onder de naam Honor Magic V Flip en gaat de smartphone concurreren met de aankomende Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Motorola Razr 50 Ultra.

via [gizmochina]