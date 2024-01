Poco Introduceert Aantrekkelijk Geprijsde Mid-range Poco X6, X6 Pro en M6 Pro

Poco heeft drie nieuwe mid-range smartphones aangekondigd. Het gaat om de Poco X6, de Poco X6 Pro en de Poco M6 Pro 4G. De specificaties van de drie smartphones komen grotendeels met elkaar overeen en de smartphones zijn ook in Nederland verkrijgbaar.

Poco X6 Pro

De Poco X6 Pro is de krachtigste van de drie nieuwe smartphones en beschikt onder andere over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, een MediaTek Dimensity 8300-processor en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De selfie-camera in de ronde uitsparing in het scherm heeft een 16MP resolutie.

De Poco X6 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en geel voor een vanafprijs van 349,90 euro. Hiervoor krijg je de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De uitvoering met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte kost 419,90 euro. Plaats je voor 18 januari een bestelling dan krijg je een ‘early bird’ korting van 30 euro.

Poco X6

De reguliere Poco X6 beschikt net als de Pro-uitvoering over een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm. Ook heeft de smartphone dezelfde camera-indeling. Intern vinden we echter een iets minder krachtig Snapdragon 7s Gen 2-chipset. Daarnaast heeft de accu een iets hogere capaciteit van 5100 mAh. Deze accu heeft opnieuw ondersteuning voor 67W snelladen.

De Poco X6 met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 299,90 euro. Je kunt ook kiezen uit 12GB+256G voor 329,90 euro en 12GB+512GB voor 369,90 euro. Ook bij dit model krijg je tot 18 januari 30 euro korting.

Poco M6 Pro 4G

Als laatste heeft Poco de 4G-uitvoering van de Poco M6 Pro gepresenteerd. De Poco M6 Pro 4G beschikt over een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm met in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Helio G99 Ultra-processor, een 5000mAh (67W) accu, een 8MP selfie-camera en opnieuw een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De smartphone draait uit de doos op Xiaomi’s HyperOS, de nieuwste Android-schil van de fabrikant. De Poco M6 Pro 4G kost 229,90 euro (8GB+256GB) of 299,90 euro (12GB+512GB). Net als bij de Poco X6 en X6 Pro krijg je ook bij de Poco M6 Pro 4G tot 18 januari 30 euro korting.