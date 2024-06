Google Pixel 8 Heeft Last Van Verbindingsproblemen

Verschillende gebruikers van de Google Pixel 8 melden last te hebben van verbindingsproblemen. De problemen lijken te worden veroorzaakt door de aanwezige VPN, die er in sommige gevallen voor zorgt dat de smartphone helemaal geen verbinding maakt.

Niet alle Pixel 8-gebruikers hebben last van het probleem, maar op het internet duiken wel steeds meer klachten op. De gebruikers klagen over haperende connecties. Bij sommige gebruikers verdwijnt het probleem wanneer ze de ingebouwde VPN uitschakelen, maar dit werkt niet bij iedereen. De problemen komen wereldwijd voor, aldus 9to5Google. Ook in landen waar de VPN van Google helemaal niet beschikbaar is. Dit is vervelend, want ze kunnen de VPN dan ook niet uitzetten om het probleem op te lossen.

Het probleem lijkt te zijn geïntroduceerd via de laatste Google One-app. Momenteel kun je de VPN het beste uitschakelen of je Google One-VPN-profiel helemaal verwijderen als jij last hebt van verbindingsproblemen. We verwachten echter dat Google werkt aan een update die het probleem wereldwijd zal fixen. Wanneer we deze update kunnen verwachten is nog onduidelijk. De verbindingsproblemen lijken alleen voor te komen op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, niet op oudere Pixel-smartphones.

via [AW]