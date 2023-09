Google Deelt Beelden En Video Van Pixel 8, Pixel 8 Pro En Pixel Watch 2

Google heeft een video gedeeld waarin de Pixel 8 en Pixel 8 Pro te zien zijn. Ook heeft de fabrikant alvast een afbeelding gedeeld van de Pixel Watch 2. Google zal de apparaten op 4 oktober officieel introduceren.

In de onderstaande video geeft Google ons alvast een sneak peak van de Pixel 8 (Pro), waarin de vlaggenschip-smartphone in de kleuren roze/zalm en Porcelain te zien is. Daarnaast heeft Google in de VS al een landingspagina aangemaakt. Op deze pagina schrijft Google dat de Pixel 8 (Pro) nog krachtiger en handiger is dankzij geavanceerde fotobewerkingsfuncties.

Maak kennis met de nieuwe Pixel-telefoons, met de meest geavanceerde Pixel-camera’s ooit, en Google AI waarmee je nog sneller meer kunt doen.

Google zal de Pixel 8 en Pixel 8 Pro waarschijnlijk begin oktober aankondigen. Wij zullen na de introductie alle details met jullie delen. In het geruchtencircuit doken onlangs al wel de vermoedelijke adviesprijzen op, die een stuk hoger uitvallen dan die van de Pixel 7-serie.

via [AW]