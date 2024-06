Extra Beveiliging En Meer Gemak Met Elektronisch WELOCK Smart Lock

Of het nou gaat om de voordeur, de deur van je hobbykamer of de deur van je tuinhuis, de kans is groot dat al deze deuren zijn uitgerust met een slot die je met een fysieke sleutel kunt openen. Tegenwoordig is het mogelijk om deze traditionele sloten te vervangen met een elektrisch slot. De WeLock Smart Lock PCB41 is zo’n elektrisch slot, waarmee je kunt profiteren van zowel extra beveiliging als extra gebruiksgemak.

Maak kennis met de WeLock Smart Lock PCB41, een elektrisch slot dat het reguliere slot in jouw deur kan vervangen. Je kunt de PCB41 plaatsen in een groot aantal deuren, zolang de deur tussen de 50mm en 100mm dik is en gebruikmaakt van een standaard EU-slot. Schuif het EU-slot uit jouw deur en plaats het elektrische PCB41-slot van WeLock terug om te kunnen profiteren van de extra functionaliteiten.

Het voordeel van een elektrisch slot is de mogelijkheid om een deur zonder fysieke sleutel te openen. In plaats van een sleutel te gebruiken kun je de WeLock Smart Lock PCB41 namelijk ontgrendelen door een wachtwoord in te typen op het keypad van de deurknop. Na het intypen van het juiste wachtwoord hoor je een geluidje en staat op het kleine schermpje op de deurknop dat het slot is ontgrendeld. Draai de deurknop om en de deur opent. Ideaal!

Daar blijft het echter niet bij. De elektrische sloten van WeLock zijn namelijk op verschillende manieren te ontgrendelen. Zo kun je de PCB41 ook ontgrendelen met een RFID-kaartje. Dit is een klein kaartje met daarin een NFC-chip, die het slot ontgrendelt zodra je het kaartje tegen het slot plaatst. Een RFID-kaartje is als het ware een contactloze sleutel. Deze manier van ontgrendelen is een veelgebruikt systeem in hotels. Bij de aanschaf van de WeLock PCB41 ontvang je direct 3 RFID-kaartjes.

Als laatste kun je het slot ook vanaf een afstand ontgrendelen via de WeLock-app op je smartphone. De meeste mensen hebben hun smartphone altijd bij zich, dus dit is ideaal. Je kunt je RFID-kaartje dus gewoon thuislaten. Ook maakt de WeLock-app het makkelijker om de deur voor iemand anders te openen als er bijvoorbeeld visite voor de deur staat terwijl jij nog even op het toilet zit of in de keuken bezig bent.

De WeLock Smart Lock PCB41 houdt precies bij wanneer en op welke manier het slot is ontgrendeld. Het mooie hiervan is dat je kunt terugkijken wanneer welke persoon de deur heeft geopend. Je kunt namelijk verschillende wachtwoorden aanmaken en deze toekennen aan verschillende gebruikers. Ook kun je zien welk RFID-kaartje is gebruikt. Al deze gegevens worden in een net overzicht opgeslagen in de WeLock-app op je smartphone.

Lijkt zo’n elektrisch slot jou wel wat? Dan hebben wij goed nieuws. Tussen 20 juni en 21 juli is de WeLock PCB41 op Amazon.nl namelijk in de aanbieding. Gebruik de couponcode PCB41NL03 en betaal tijdelijk slechts 109 euro. Dit is inclusief gratis verzending en 2 jaar garantie. Bestel de WeLock PCB41 hier!