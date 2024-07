Aankomende Honor Magic V3 Wordt Dunste Vouwbare Smartphone

Steeds meer mensen kiezen voor een vouwbare smartphone, maar de grootste groep consumenten stapt om verschillende redenen nog niet over. Een van deze redenen is de dikte van een vouwbare smartphone. Bij de aankomende Honor Magic V3 moet dat echter geen probleem zijn.

Samsung is al lang niet meer de enige speler op de markt van vouwbare smartphones en we zien de afgelopen jaren een hoop vouwbare smartphones van andere fabrikanten voorbijkomen die goed kunnen concurreren met de Galaxy Z Flip- en Z Fold-series van Samsung. Zo is onder andere de Honor Magic-serie om verschillende redenen populair. Deze serie is namelijk niet alleen krachtig, maar ook opvallend dun. Momenteel is de Honor Magic V2 met een dikte van slechts 9,9mm de dunste vouwbare smartphone op de markt, maar de opvolger zal dit record verbreken.

In een bericht op Weibo laat Honor weten dat de Honor Magic V2 een jaar na de introductie nog steeds de dunste vouwbare smartphone op de markt is. In hetzelfde bericht zegt de fabrikant dat de Honor Magic V3 nog dunner zal worden. Hoe dun precies is nog onduidelijk. Mocht je denken dat een dunnere behuizing automatisch betekent dat de smartphone een kleine accu krijgt dan heb je het mis. De Honor Magic V2 heeft namelijk een 5000 mAh accu, wat groter is dan de concurrentie met een dikkere behuizing. We kijken dan ook erg uit naar de officiële introductie van de Honor Magic V3.

