Beelden HMD Skyline G2 Nu Al Uitgelekt

HMD Global heeft nog niet eens de eerste HMD Skyline geïntroduceerd, maar in het geruchtencircuit is nu al een afbeelding van een tweede Skyline-smartphone uitgelekt. Blijkbaar heeft de fabrikant zoveel vertrouwen in de Skyline-serie dat het bedrijf al direct aan meerdere toestellen werkt voordat het eerste model op de markt verschijnt.

Onlangs dook in het geruchtencircuit de HMD Skyline op, maar nu is op Twitter een afbeelding verschenen waarop een tweede smartphone voor in dezelfde serie te zien is. De tweede smartphone krijgt volgens de bron de naam HMD Skyline G2. Het is niet duidelijk of het om een opvolger gaat van de originele HMD Skyline of om een andere smartphone voor in dezelfde serie. Aangezien er een “2” in de naam zit zou het kunnen gaan om een opvolger, maar de afbeelding geeft de indruk dat het gaat om een goedkopere variant van de Skyline.

Als we de geruchten mogen geloven krijgt de HMD Skyline G2 aan de achterzijde een grote ronde camera-module met daarin drie lenzen. De randen rondom het scherm van de Skyline G2 zijn opvallend genoeg een stuk dikker dan de originele HMD Skyline. Details over de specificaties ontbreken nog en ook is het nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden en in welke landen de HMD Skyline G2 zal worden uitgebracht.

via [AW]