Honor Mag Weer Smartphones Met Google-apps Uitbrengen

De Chinese fabrikant Honor heeft tegenover The Verge laten weten dat het bedrijf na 2 jaar eindelijk weer smartphones met Google-diensten gaat uitbrengen. Nieuwe Honor-smartphones komen dus weer met applicaties zoals Gmail, YouTube, Google Maps en de Play Store. Het toevoegen van Google-diensten is weer mogelijk omdat Honor is verkocht door Huawei en als zelfstandig bedrijf verder gaat. Huawei mag vanwege een handelsverbod in de VS sinds mei 2019 niet meer samenwerken met Google en andere hardwarepartners. De VS beschuldigd Huawei van spionage.

Honor zal deze maand de Honor 50, 50 Pro en 50 SE uitbrengen. De Honor 50-serie verschijnt eerst in China op de markt, maar het is nog onduidelijk of ze ook in de Benelux verschijnen. De smartphones maken gebruik van een Snapdragon 778G-processor en hebben ondersteuning voor 100W snelladen.

