In Deze Kleuren Verschijnt De Samsung Galaxy S24 FE

Samsung zal de Galaxy S24 FE volgens de geruchten volgende maand al introduceren en in het geruchtencircuit duiken steeds meer details op over deze smartphone. Zo krijgen we nu te weten in welke kleuren de Galaxy S24 FE waarschijnlijk verkrijgbaar zal zijn.

Tech-lekker Ross Young heeft op Twitter een lijstje met kleuren gedeeld waarin de Samsung Galaxy S24 FE op de markt verschijnt. Consumenten kunnen straks kiezen uit vijf kleuren, namelijk zwart, grijs, lichtblauw, lichtgroen en geel. Samsung zal volgens de bron de meeste exemplaren produceren van de zwarte variant. Het lijkt er op dat Samsung heeft gekozen voor een nieuwe selectie kleuren om de Galaxy S24 FE iets meer te onderscheiden van de Galaxy S23 FE.

Op het internet zijn ook al een aantal specificaties uitgelekt. Zo krijgt de Samsung Galaxy S24 FE waarschijnlijk een 6,1-inch AMOLED-scherm, een Exynos 2400- of Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De officiële introductie zal dit jaar waarschijnlijk al in augustus plaatsvinden, eerder dan voorheen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

S24FE colors:

– Black

– Gray

– Light Blue

– Light Green

– Yellow

Black is highest volume. — Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2024

