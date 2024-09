WhatsApp En Messenger Kunnen Vanaf 2025 Met Elkaar Chatten

Meta heeft laten weten dat het bedrijf werkt aan cross-platform ondersteuning tussen Messenger en WhatsApp. Hierdoor kunnen gebruikers van beide chat-diensten berichten naar elkaar sturen.

Meta is het moederbedrijf van diensten als WhatsApp, Messenger, Facebook en Instagram. Meta wil dat de miljarden gebruikers van deze diensten makkelijker met elkaar kunnen communiceren. Zo is het in 2025 niet meer nodig om een WhatsApp-account aan te maken als je met een WhatsApp-gebruiker wilt chatten. Meta werkt namelijk aan cross-platform ondersteuning, waardoor Messenger-gebruikers straks berichten kunnen sturen naar WhatsApp-gebruikers en vice versa.

Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk, maar wel weten we dat gebruikers straks kunnen aangeven of ze de chatgesprekken tussen de verschillende diensten met elkaar willen samenvoegen of in een aparte folder willen plaatsen. Ook kunnen gebruikers zelf aangeven of ze gebruik willen maken van de nieuwe feature.

De cross-platform ondersteuning rolt in 2025 uit voor chatgesprekken, maar we moeten nog tot 2027 wachten voordat gebruikers van WhatsApp en Messenger met elkaar kunnen bellen en videobellen.

via [droidapp]